Gobierno Bolivariano dota de nuevos vehículos y insumos a equipos bomberiles de Venezuela

22 de agosto de 2025.- Desde el estado La Guaira, este viernes como parte de la conmemoración del 88 aniversario del Día Nacional del Bombero, el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Cap. Diosdado Cabello, realizó la entrega de una dotación especial de equipos y vehículos para el Cuerpo de Bomberos Nacional y Protección Civil, informó Prensa Mpprijp.



"Hoy tenemos a nuestros bomberos y bomberas con una estructura, también tenemos a protección civil, todos, todos integrados y es la instrucción que ha dado el hermano presidente, todos integrados a los cuadrantes", expresó.



En su intervención, Cabello detalló que la dotación incluye 10 camionetas para Protección Civil, 10 camionetas para el Cuerpo de Bomberos y 50 motocicletas para diversas actividades operativas. Simultáneamente, indicó que la alcaldesa de Caracas, A/J Carmen Meléndez, entregó un camión para los Bomberos de Caracas.



Durante el acto, el también titular de la cartera para Relaciones Interiores junto con las demás autoridades presentes realizaron un recorrido para supervisar el equipamiento técnico y operativo de los órganos de seguridad ciudadana.



Es importante mencionar, que el objetivo principal de esta dotación es el fortalecimiento, por parte del Gobierno Bolivariano, de los órganos de seguridad para garantizar una capacidad de respuesta más eficiente y rápida para la atención de incidentes y salvaguardar la vida de los ciudadanos en situaciones de alto riesgo.



Además de los vehículos, los hombres y mujeres de azul realizaron una demostración, en la cual explicaron la actuación de sus distintas unidades como lanchas y helicópteros, y técnicas; a fin de dar muestra de como es un procedimiento en caso de una emergencia.

