(VIDEO) ¡Estados Unidos contra Venezuela!

Viernes, 22 d agosto de 2025. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanza un nuevo nivel.



Mientras Washington aumenta la presión con presencia militar en el mar Caribe, Nicolás Maduro responde con advertencias y movilizaciones internas.



¿Podría esta escalada desencadenar un conflicto mayor?



Te contamos todos los detalles, las reacciones internacionales y lo que significa para la región en este nuevo episodio de confrontación entre Donald Trump y Maduro.





