Trump y Maduro en máxima tensión por el Caribe

(VIDEO) ¡Estados Unidos contra Venezuela!

Movilización militar contra Venezuela

No es muy viable la confrontación militar afirmó Luis Alberto Villamarín

Despliegue de fuerzas militares frente a la costa veneolana

Ministro de la defensa de la República Bolivariana de Venezuela, general Padrino López

¡Estados Unidos contra Venezuela!

Viernes, 22 d agosto de 2025. La tensión entre Estados Unidos y Venezuela alcanza un nuevo nivel.

Mientras Washington aumenta la presión con presencia militar en el mar Caribe, Nicolás Maduro responde con advertencias y movilizaciones internas.

¿Podría esta escalada desencadenar un conflicto mayor?

Te contamos todos los detalles, las reacciones internacionales y lo que significa para la región en este nuevo episodio de confrontación entre Donald Trump y Maduro.





