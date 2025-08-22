Inician Jornada de Entrenamiento de Resistencia para defensa de la soberanía nacional

Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria en La Guaira

22 de agosto de 2025.- Con el Toque de Diana, este viernes, desde el estado La Guaira inició la I Jornada de Entrenamiento Básico de Resistencia Revolucionaria – Cohorte Darío Vivas, para defender la soberanía nacional ante las incesantes agresiones imperiales.



El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, encabezó este primer encuentro, en el que participan más de 300 jóvenes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), brindando orientación estratégica y respaldo institucional al programa.



Al respecto, el también secretario general del PSUV destacó que la tolda roja debe formar el primer cuerpo de combatientes para defender la Patria, la Constitución Bolivariana y garantizar el bienestar del pueblo venezolano.



Asimismo, apuntó que ese llamado a filas lo hace el presidente Nicolás Maduro, consciente de todas las amenazas de la extrema derecha y el imperialismo que pretenden tomar el poder en el país. «Creen que con las amenazas van a lograr lo que nos han logrado con los votos», aseguró.



Los días 23 y 24 de agosto en las sedes de cuarteles y unidades militares, plazas públicas, plazas Bolívar del país y en las sedes de las 15 mil 751 Bases Populares de Defensa Integral, se realizará una actividad de registro para el proceso de alistamiento en aras de defender la Patria. “Seremos vanguardia en la defensa de la Patria”, dijo Cabello.



Por su parte, en el programa radial Sin Truco Ni Mañas, la diputada a la Asamblea Nacional (AN), Tania Díaz, expresó que ante cada arremetida imperial a la revolución, el pueblo venezolano profundiza el proceso revolucionario. “Llego el momento en que Venezuela deje de lado al extremismo», acotó.



Esta experiencia formativa va más allá del entrenamiento físico: se trata de construir conciencia, disciplina y liderazgo desde las bases. Este acto simboliza un paso significativo hacia la formación de líderes comprometidos con la Revolución, la soberanía y la seguridad ciudadana.

