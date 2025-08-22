Recuperarán también a los bulevares de Sabana Grande y el del Cementerio

Alrededores de la Hoyada, recuperada y limpia para el disfrute de los caraqueños Credito: Agencias

En el municipio Libertador de Caracas, serán recuperados los bulevares de Sabana Grande, en El Recreo, y César Rengifo, en la comunidad de El Cementerio, en Santa Rosalía.

Así lo informó la alcaldesa Carmen Meléndez, quien explicó que las recuperaciones de estos lugares se llevarán a cabo como parte de la reordenación de la ciudad que inició con el desalojo de comerciantes informales y el posterior embellecimiento de la plaza Francisco Narváez, ubicada en La Hoyada, parroquia Catedral.

La reorganización de las áreas públicas también se ejecuta en respuesta a solicitudes de los capitalinos. "En la plaza Narváez no se podía caminar; la gente nos pedía los espacios. En una operación relámpago, sin decir mucho, llegamos y recuperamos", expuso Meléndez.

En ese sentido, rehabilitaron las canchas y, con diversas obras, atendieron las adyacencias del lugar en La Hoyada, donde en días pasados se efectuó una jornada cultural y recreativa para los niños, la cual estuvo acompañada por funcionarios de la Policía de Caracas y será replicada cada fin de semana para darle vida al sitio.

Con respecto al desalojo de los buhoneros, indicó que la Alcaldía no pretende dejarlos sin empleo, sino que vuelvan a trabajar en sus establecimientos, dentro de los mercados.

"Con una campaña de concientización vamos a ir recuperando todos los espacios que nos pide nuestro pueblo", dijo.