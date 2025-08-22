(VIDEO) Desde Honduras expresan su rechazo a campaña desestabilizadora de EE.UU.

Viernes, 22 de agosto de 2025. Hoy en el mundo desde el sur, nos ubicamos en Honduras.El gobierno de la presidenta Xiomara Castro rechazó categóricamente las declaraciones de la fiscal estadounidense Pamela Bondi, que en maniobra busca vincular a Honduras con ese presunto corredor de drogas para luego atacar directamente a la presidenta Xiomara Castro y al coordinador general del partido Libre, Manuel Zelaya.En un comunicado, la cancillería no solo ha rechazado las falsas acusaciones, ha recordado además la colaboración entre Honduras, Estados Unidos y Colombia en la lucha contra ese flagelo, convirtiendo al país en un bastión contra el crimen internacional del narcotráfico.Analizamos el despliegue de una campaña con claros fines desestabilizadores apuntalada por las declaraciones de la fiscal estadounidense, con la reciente designación del supuesto "cartel de los soles" como "organización terrorista", que coloca a altos dirigentes del gobierno de Venezuela como objetivos de captura, abriendo el camino a operaciones extraterritoriales, acciones denunciadas recientemente en el continente.Invitamos a Gerardo Torres. Vicecanciller de Honduras y a Ramon Enrique Barrios, diputado.