(VIDEO) Más despliegue militar frente a Venezuela

Viernes, 22 de agosto de 2025. Estados Unidos despliega más buques militares frente a las costas de Venezuela, ha ordenado el despliegue de numerosos buques de guerra y personal militar cerca de las costas de Venezuela señaló Karolina Yapor, conductora de las noticias, se trata de tres buques anfibios que se unen a varios destructores que ya habían sido enviados en las últimas horas.



El siguiente reporte responde a una visión desde los Estados Unidos y es presentado a aporreadores y aporreadoras para que tengan una idea de las perspectivas que se están manejando desde nuestro vecino y posible agresor, cuyos movimientos de fuerzas militares parecen indicar una posible intervención en nuestro territorio.



Los Estados Unidos están partiendo desde el principio de que no hay un gobierno legítimo en Venezuela, sino que el país está bajo el control de El Cartel de Los Soles, comandado por Nicolás Maduro, presidente constitucional del país, afirmación que no ha venido, no ha sido respaldada por ninguna prueba concreta.



A partir del domingo es que se sabrá los alcances de la misión desplegada en frente de nuestras costas, de acuerdo a opinión del experto consultado Erich Saumeth Cadavit.









