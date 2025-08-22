La población inmigrante en Estados Unidos disminuye por primera vez en décadas

22 de agosto de 2025.-Un análisis de datos del censo realizado por el Pew Research Center reveló que, entre enero y junio, la población nacida en el extranjero disminuyó en casi 1,5 millones, informó Los Tiempos de Nueva York.com.

Por primera vez en décadas, más inmigrantes salen de Estados Unidos que llegan, según un nuevo estudio, un indicio temprano de que la dura agenda migratoria del presidente Trump está provocando que la gente se marche, ya sea por deportación o por decisión propia.

Un análisis de los nuevos datos del censo, publicado el jueves por el Centro de Investigación Pew, una entidad independiente, reveló que entre enero y junio, la población nacida en el extranjero en Estados Unidos, tanto residentes legales como indocumentados, disminuyó en casi 1,5 millones. En junio, el país albergaba a 51,9 millones de inmigrantes, una cifra inferior a los 53,3 millones de seis meses antes.

Funcionarios de la administración Trump han aplaudido la salida neta, afirmando que la presión sobre los servicios públicos ha disminuido y que los mercados laborales se han recuperado. Y algunos partidarios de la represión migratoria afirman que no ha sido suficiente.