Secretaria Kristi Noem presiona para que inmigración compre y opere aviones de deportación

Exfuncionarios afirman que si el ICE tuviera sus propios aviones, podría duplicar la cantidad de personas que deporta cada mes. Pero sería costoso.

WASHINGTON 21 de agosto de 2025.- La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, está presionando para que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) utilice una afluencia de fondos para comprar, poseer y operar su propia flota de aviones para deportar inmigrantes, según informaron a NBC News dos fuentes familiarizadas con las conversaciones. Exfuncionarios afirmaron que la propiedad y el mantenimiento de aviones propios por parte del ICE sería costoso, pero podría facilitar que la agencia duplique potencialmente el número de personas que deporta cada mes, informó Noticias de NBC.com.

El ICE utiliza aviones chárter para deportar inmigrantes y lo ha hecho durante años. La agencia solía fletar de ocho a catorce aviones a la vez para vuelos de deportación, según Jason Houser, quien se desempeñó como jefe de gabinete del ICE entre 2022 y 2023. Houser afirmó que esto le permitió al gobierno de Biden deportar a aproximadamente 15,000 inmigrantes al mes en vuelos chárter. "Si el objetivo es llegar a entre 30.000 y 35.000 mudanzas al mes, habría que duplicar el número de aviones", dijo Houser, o comprar aproximadamente 30 aviones.

Con un conjunto garantizado de 30 o más aviones, el ICE no se vería limitado por las limitaciones de las compañías con las que contrata, que alquilan sus aviones a múltiples clientes.

La administración Trump se ha comprometido a deportar a un millón de inmigrantes indocumentados al año. El ICE deportó entre 100.000 y 150.000 en sus primeros seis meses de mandato, según datos internos que incluyen salidas voluntarias, en las que los inmigrantes abandonaron Estados Unidos por su cuenta. El número exacto de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos es controvertido, pero se estima que asciende a millones.