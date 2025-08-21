Petro exige a Maduro expulsar al ELN y la Segunda Marquetalia de Venezuela

21 de agosto de 2025.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió públicamente a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, que expulse del territorio nacional a los grupos armados ELN y Segunda Marquetalia, señalando que ambos se encuentran en "guerra abierta" contra su administración.

La solicitud se dio tras el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay, crimen que inicialmente fue vinculado al ELN, aunque Petro aclaró que los indicios apuntan más bien a la Segunda Marquetalia, organización disidente de las FARC. "El ELN debería leer más que la prensa, directamente mis discursos. No hablo por hablar. Los indicios muestran una vía hacia la Segunda Marquetalia, con asiento en Venezuela y Colombia", expresó el mandatario colombiano.

Petro también denunció que ambas agrupaciones operan en ambos lados de la frontera colombo-venezolana, disputándose el control de economías ilícitas. Afirmó que, con la anuencia del gobierno venezolano, se han logrado golpes contra el ELN en la frontera, incluyendo decomisos de cocaína y desmantelamiento de redes de corrupción.

El presidente colombiano advirtió que estos grupos podrían estar esperando una intervención militar de Estados Unidos, lo que —según él— podría desencadenar una crisis regional comparable a Libia, Siria o Irak. "Sectores de la extrema derecha de Colombia, Venezuela y EE.UU. presionan esta aventura violenta, que no solo molestaría a Maduro, sino que dejaría una herida abierta en Latinoamérica, imborrable por generaciones entre pueblos hermanos", agregó.

Hasta el momento, el gobierno venezolano no ha emitido una respuesta oficial directa. Sin embargo, desde sectores del chavismo se ha cuestionado la postura de Petro, acusándolo de ceder a presiones de la derecha colombiana y de Washington.

Este impasse revela las contradicciones entre los dos gobiernos, donde la lucha contra el narcotráfico, la soberanía territorial y la paz con justicia social se entrecruzan con disputas geopolíticas y alianzas tácticas que afectan directamente a las comunidades fronterizas.