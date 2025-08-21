Washington despliega operaciones directas en El Caribe

(VIDEO) Guerra psicológica el objetivo de EEUU en El Caribe

Credito: Tele Sur- El mundo desde el Sur

Credito: Tele Sur- El mundo desde el Sur

Credito: Tele Sur- El mundo desde el Sur

Credito: Tele Sur- El mundo desde el Sur

Jueves, 21 de agosto de 2025. En un viraje más agresivo de la agenda estadounidense hacia américa latina, Washington despliega operaciones directas en el caribe, bajo la supuesta "lucha contra los cárteles" y la fachada de la "seguridad hemisférica".

Para muchos este despliegue se circunscribe en una confrontación abierta en la región utilizando a Venezuela como centro de la agresión, con funciones que van desde la guerra psicológica, la desinformación y una política injerencista mucho más amplia en el continente. Es algo que también hemos preguntado a la audiencia.


Para este programa invitamos a Fernando Pérez, psicólogo.


