Presidente Maduro anunció alistamiento de milicianos(as) y reservistas 23-24 de agosto

21 de agosto de 2025.-El presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, anunció que para este sábado 23 y domingo 24 de agosto se llevará a cabo en todo el territorio nacional un proceso de alistamiento de milicianos, milicianas, reservistas y cualquier ciudadano que desee rechazar las amenazas del imperio norteamericano, como parte del "Plan Nacional de Soberanía y Paz - Simón Bolívar", informó Prensa Mpprijp.

"Nosotros no queremos conflictos con nadie. Lo que deseamos es que se respete el derecho internacional, que se respete la soberanía de nuestro país y que se respete el derecho a la paz. Lo que queremos es hacer valer nuestro derecho histórico de construir nuestro propio modelo económico, político, cultural y militar", resaltó el jefe de Estado.

De igual manera, el Primer Mandatario Nacional destacó que ha recibido muchas llamadas de dignatarios de varios países, quienes le expresaron su solidaridad y preocupación ante la coyuntura de amenaza por parte del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

En este sentido, subrayó que esta nueva coyuntura que atraviesa Venezuela será superada mediante la Fusión Popular, Militar y Policial, pues la nación exige que se respete su derecho a la soberanía.

Asimismo, indicó que en el país existen los conceptos fundamentales de la "Nueva Doctrina de Defensa Nacional", la cual se basa en la Constitución Bolivariana y en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mediante esta ley, se incorpora a las Milicias Bolivarianas como el quinto componente castrense del país, junto al Ejército, Armada Bolivariana, Aviación Militar Bolivariana y Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En este orden de ideas, resaltó que, aunque existe una amenaza, la Nueva Doctrina de Defensa Nacional se construyó "para la estabilidad de un país que merece su derecho a la paz, y para garantizar la paz, la estabilidad y el desarrollo de este país en las circunstancias que nos toca vivir".

El Primer Dignatario Nacional, Nicolás Maduro Moros, ofreció estas declaraciones durante el "Acto de Integración de las Milicias Bolivarianas con los Cuadrantes de Paz", realizado en su Comandancia General, ubicada en la parroquia 23 de enero de Caracas, donde distinguió a funcionarios de las Milicias Bolivarianas con la condecoración "Cruz de la Milicia Bolivariana" por su destacada labor en beneficio de la población venezolana.