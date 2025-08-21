Retornan a suelo patrio 313 nuevos connacionales desde México

Retornan 313 connacionales desde México en vuelo 60 de Vuelta a la Patria

21 de agosto de 2025.- A bordo del vuelo número 60 y como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, un total de 313 nuevos connacionales aterrizaron la tarde de este jueves en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado La Guaira.

En esta oportunidad, este nuevo grupo de repatriados, proveniente de México, está conformado por 108 mujeres, 68 hombres y 61 niños, quienes regresan para seguir construyendo patria.

Tras su arribo al país, los 313 nuevos connacionales fueron atendidos por un equipo multidisciplinario de los diferentes órganos de seguridad, quienes, de manera conjunta, prestaron atención médica y social integral a este nuevo grupo de connacionales.

Cabe destacar que el desarrollo de estas acciones responden al esfuerzo del Gobierno Bolivariano, que lucha incansablemente por el retorno de los venezolanos en el exterior.

Es importante señalar que hasta la fecha, más de 10,000 connacionales han retornado a Venezuela tras vivir el asedio y la xenofobia en territorios lejanos, regresando a su tierra natal.