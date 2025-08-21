La Policía italiana arrestó al ciudadano ucraniano Serguéi K., sospechoso de la voladura de los gasoductos Nord Stream en 2022, informó este jueves la Fiscalía Federal de Alemania.

Los gasoductos fueron explosionados en un acto de sabotaje; sin embargo, los responsables del ataque continúan sin ser identificados. El reconocido periodista estadounidense Seymour Hersh concluyó en 2023 que la Casa Blanca estaba detrás del atentado. Mientras tanto, varios reportes de la prensa occidental responsabilizaron de la voladura a grupos de sabotaje ucranianos, que habrían llegado al lugar del ataque en un yate llamado Andrómeda.

Según la Fiscalía, el ucraniano detenido en Italia se encontraba a bordo del Andrómeda, aunque no fue uno de los buzos que realizaron la voladura, sino que cumplía una función de coordinación.

El año pasado, el fiscal general Jens Rommel obtuvo una primera orden de arresto contra uno de los presuntos buzos implicados. Sin embargo, el sospechoso abandonó su lugar de residencia en Polonia antes de poder ser detenido. Las autoridades polacas habrían advertido previamente a instancias ucranianas y el acusado habría cruzado la frontera hacia Ucrania en un coche con matrícula diplomática.

Posición de Rusia

En 2022, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, declaró que, detrás de estos ataques se encontraba alguien "capaz de organizar las explosiones técnicamente y que ya recurrió a ese tipo de sabotajes, y fue pillado con las manos en la masa, pero quedó impune", insinuando a Estados Unidos bajo el mandato de Joe Biden. A su vez, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zajárova, afirmó que Moscú posee pruebas de la implicación del Reino Unido y de Estados Unidos en el sabotaje.

En marzo de este año, el ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, declaró que Moscú y Washington están discutiendo la reconstrucción de los gasoductos. "Sería interesante que los estadounidenses recurrieran a su influencia sobre Europa y la obliguen a no rechazar el gas ruso. Pero esto ya es del ámbito surrealista", aseveró.