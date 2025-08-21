Retornan al país 59 connacionales desde Bolivia con Plan Vuelta a la Patria

Regresan de Bolivia 59 connacionales

21 de agosto de 2025.- Este jueves 21 de agosto, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en La Guaira, un nuevo vuelo proveniente de Bolivia con 59 connacionales, a través de la Gran Misión Vuelta a la Patria.



En ese vuelo, llegaron adultos mayores, jóvenes y niños, quienes agradecieron el apoyo y las políticas implementadas por el Gobierno nacional, liderado por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para repatriar a los venezolanos desde cualquier parte del mundo.



Vale acotar, que el pasado 15 de agosto, también arribó al país un vuelo con 158 venezolanos desde la ciudad de Harlingen, Texas, Estados Unidos. Entre los repatriados se encontraban 118 hombres, 22 mujeres, 11 niños y 7 niñas, quienes fueron posteriormente atendidos por la Policía de Migración.



El Plan Vuelta a la Patria es un programa social del gobierno venezolano destinado a facilitar el retorno voluntario de migrantes venezolanos. El programa ofrece apoyo en asistencia jurídica, reincorporación a la educación, cultura y deportes, y protección socioeconómica.

