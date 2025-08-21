(AUDIO) Amanece con nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional

Sobre el territorio nacional, en horas de la madrugada y la mañana de este jueves, se estima nubosidad parcial en la mayor parte del territorio nacional, reseña el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), a través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram.Asimismo, se prevé cielo con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, noreste de Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, oeste de Falcón, Táchira, Mérida y Zulia.Durante la tarde y noche se pronostica desarrollo nuboso, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas al final de la tarde en la Región Central.Con información de INAMEH / Prensa VTV.