(AUDIO) Amanece con nubosidad parcial en gran parte del territorio nacional

Asimismo, se prevé cielo con precipitaciones variables en la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, noreste de Monagas, Bolívar, Amazonas, Apure, Barinas, Guárico, Cojedes, Gran Caracas, Aragua, Carabobo, oeste de Falcón, Táchira, Mérida y Zulia.
Durante la tarde y noche se pronostica desarrollo nuboso, con lluvias o chubascos y ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia, sin descartar algunas lluvias dispersas al final de la tarde en la Región Central.
Con información de INAMEH / Prensa VTV.