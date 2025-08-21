Jorge Rodríguez: "No existe en este continente un país con mayores victorias contra el narcotráfico que Venezuela"

Jorge Rodríguez instó a la población a no hacerse eco de informaciones falsas propaladas por Washington, a las que tachó de "estupideces".

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseveró este miércoles que Venezuela lidera la lucha continental contra el narcotráfico, luego de que Estados Unidos anunciara el despliegue de aviones y barcos al sur del mar Caribe para combatir el flagelo y aumentara de 25 a 50 millones de dólares la recompensa contra el presidente de la República, Nicolás Maduro, al que sindica –sin pruebas– de liderar una organización dedicada al tráfico de drogas.

"No existe en este continente un país con mayores victorias contra el narcotráfico que Venezuela en el último tiempo", sostuvo el parlamentario en una intervención. Como primer "logro", aludió a la expulsión de la Administración de Drogas de EEUU (DEA) –a la que tildó de "principal narcotraficante del planeta"–, que tuvo lugar en 2005, cuando gobernaba el fallecido presidente venezolano, Hugo Chávez.

"Esas estrategias de guerra psicológica cada vez son más fútiles, cada vez son menos elaboradas. No hay un país que haya tenido, desde el punto de vista porcentual, mayor incautación de cocaína y marihuana este año 2025 y el año 2024, si no hay ni un metro cuadrado de siembra de hoja de coca o de marihuana en Venezuela", sostuvo.

Rodríguez instó a la población a no hacerse eco de informaciones falsas propaladas por Washington, a las que tachó de "estupideces".

Asimismo, resaltó el acompañamiento que ha ofrecido el jefe de Estado a los venezolanos que se encuentran fuera del país, producto de las sanciones contra la nación.