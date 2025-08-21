Gaceta Oficial 43.179 martes 29 de julio 2025

2025-07-29 Gaceta Oficial 43179

SUMARIO

ASAMBLEA NACIONAL

Resolución que constituye la Comisión Permanente de Contrataciones Públicas de la Asamblea Nacional, quedando integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se indican, como Miembros Principales y Suplentes.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Decreto 5152, mediante el cual se adscribe a la Vicepresidencia Sectorial de Economía la Fundación del Estado denominada Instituto de Estudios Económicos y Tecnológicos, cuya creación fue autorizada mediante Decreto 4745 de fecha 1° de noviembre de 2022, publicado en la Gaceta Oficial 42495 de la misma fecha.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DEL DESPACHO DE LA PRESIDENCIA Y SEGUIMIENTO DE LA GESTIÓN DE GOBIERNO

CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A.

Providencia que designa a Pedro Luis Malaver Ruíz, como Gerente de la Gerencia General, de la CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A, en condición de Encargado.

Providencia que designa a Carlos José Revete Acosta, como Gerente de Auditoría Interna, de la CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A, en condición de Encargado.

Providencia que designa a Eduardo Alexander Villafranca Albornoz, como Gerente de la Oficina de Gestión Administrativa y Finanzas, de la CORPORACIÓN JUNTOS TODO ES POSIBLE, S.A.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA

EMSOVEN, S.A.

Providencia que crea la Comisión de Contrataciones Públicas de la Empresa Mixta Socialista de Vehículos Venezolanos (EMSOVEN), S.A., de carácter permanente; estará integrada por las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros Principales y Suplentes.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL PROCESO SOCIAL DE TRABAJO

INPSASEL

Providencia que designa a Carmen Katiuska Villalba Sira, como Consultora Jurídica, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

Providencia que designa a Marco Tulio Ortíz Marcano, como Gerente Regional, adscrito a la GERESAT SUCRE, del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (INPSASEL).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA HÁBITAT Y VIVIENDA

Resolución que designa a Yasmil Antonio Parraga Heres, como Director Estadal del estado Cojedes, del Ministerio del Poder Popular para Hábitat y Vivienda.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Francelis Anthonella Pascuale Pestana, en la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Luz Belkys Yaneth Cruz Ruíz, en la Fiscalía Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho, con competencia en materia Civil y Contra la Corrupción, Bancos, Seguros y Mercado de Capitales.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Rosalinda del Valle Azócar Alemán, en la Fiscalía Décima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, con sede en Porlamar y competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Kenia Roscelyn Monsalve Hernández, en la Fiscalía Octogésima Octava del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y jurisdicción en el estado La Guaira, con competencia en las materias de Derechos y Garantías Constitucionales, Contencioso Administrativo y Especial Inquilinario.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Pedro Eduardo Pérez Hera, en la Fiscalía 60 Nacional Plena y Especial Agrario.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Evely Yusmary Tineo Duarte, en la Fiscalía Cuadragésima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Arianis Carolina Barrios Ramírez, en la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Mérida, con sede en Mérida y competencia en materia para la Defensa de la Mujer.

Resolución que designa a Evelin Teresa Rodríguez Aguiar, como Jefe de División (Encargada) de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta.

Resolución que traslada a Alexander Ramón Ortíz Rodríguez, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Quinta del Ministerio Público del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, con competencia en Penal Ordinario, Víctimas Niños, Niñas y Adolescentes y en Delitos de Tránsito, Vehículos y Vialidad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Cumaná.

Resolución que traslada a Armando Andrés Mendoza Lira, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 37 Nacional Plena.

