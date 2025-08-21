Diosdado Cabello sobre los rumores de crisis en el gobierno: "Pusieron presos a 14 ministros. ¿Y dónde están?"

Diosdado Cabello, ministro de Interior de Venezuela Credito: Archivo-Web

21-08-25.-Muchos rumores han circulado en días recientes sobre el gobierno venezolano, ministras y ministros y el sector militar. A esto respondió el ministro de Relaciones Interiores, Diosdado Cabello, con comentarios e ironía.



«Ponen: se fugaron de Venezuela 50 jefes del régimen, pero no ponen nombres, ni una fotico, para uno emocionarse. ‘Saliendo el avión’, Acaban de destituir a todo el Alto Mando Militar y pusieron presos a 14 ministros. ¿Y dónde están. ¿Cómo es eso? Échennos el cuento para ver. Les están cayendo a cobas, a mentiras. Ya comenzó a sonar la gaita, y cuando la gaita comienza a sonar, eso indica que llegó diciembre, la Navidad», explicó en su programa Con el mazo dando.



También lanzó una advertencia: «Cada vez que ellos han intentado hacer algo, eso lo que nos ha permitido a nosotros es torcer para la izquierda. Sigan así. Motívennos».

