(VIDEO) La Mafia Albanesa y su manejo del narcotráfico desde Ecuador, Perú y Colombia para el mundo

A raíz de la llegada de buques de guerra de EEUU a las costas de El Caribe, surgen informaciones donde sale a relucir los verdaderos agentes del narcotráfico internacional, que pasa más por el Pacífico que por el Caribe o Atlántico. Este es el caso de varias mafias internacionales, sobre todo las mafias albanesas e italianas, en este caso, la mafia albanesa que tiene presencia en América Latina, principalmente en Ecuador, que se ha convertido en su base para operaciones en la región. Están vinculados a organizaciones criminales locales para traficar cocaína a Europa a través de buques de carga. Los criminales albaneses han estado presentes en Colombia, Ecuador, México y Perú durante las últimas dos décadas.

Expansión internacional: La Mafia albanesa se ha establecido en varios países, incluyendo América Latina.

Dedicada al tráfico de drogas: Se dedican principalmente al tráfico de cocaína, con conexiones en Colombia y Perú.

Tácticas violentas: Utilizan métodos de terror y tortura para mantener el control y expandir su influencia.

Lavado de dinero: Operan a través de empresas legítimas, como la exportación de banano, para blanquear capitales.

Alianzas locales: Forman conexiones con bandas criminales locales, como los Choneros en Ecuador.

Flexibilidad operativa: Se adaptan a las dinámicas locales, buscando siempre oportunidades de negocio.

Corrupción institucional: Se infiltran en instituciones públicas y privadas para facilitar sus actividades delictivas.