Principal
Secciones
Foro
Nosotros
Colabora
Publicidad
Actualidad
Anti-imperialismo
Anti-corrupción
Ciencia y tecnología
Cívico Militar
Cultura
DDHH / contra la Impunidad
Deportes
Desarrollo Endógeno
Pachamama
Economía
Educación
Energía y Petróleo
Ideología
Internacionales
Lucha Campesina
Medios
Medios Alternativos
Misiones
Oposición
Poder Popular
Regionales
Trabajadores
Venezuela en el Exterior
Principal
/
Actualidad
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos: La Sayona Maricori espera siempre volverse más loca de lo que es!
Por:
Marco Pedraza
|
Jueves, 21/08/2025 12:08 AM
|
Versión para imprimir
Caracas. 21 de agosto de 2025.-
Esta nota ha sido leída aproximadamente
326
veces.
Recomienda esta nota en las redes sociales:
Noticias Recientes:
Un ejército de graduados se une a la búsqueda de empleo
El desempleo juvenil en China alcanza su nivel más alto en 11 meses
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reducirá al 50% su alcance en Venezuela por falta de financiamiento
(VIDEO) La Mafia Albanesa y su manejo del narcotráfico desde Ecuador, Perú y Colombia para el mundo
"Lo del Cartel de los Soles es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak"
Petro: No es el cartel de los soles, son capos albaneses e italianos "que son parte de la Junta del Narcotráfico"
Estados Unidos:
Donald Trump le muestra a Zelensky y Macron mercancia que dice "4 años más" y Trump 2028 (Llamó la atención)
El Presidente Vladimir Putin le regala una motocicleta a hombre de Alaska tras su viaje/reunión con Donald Trump
El IVSS anuncia que pagará este jueves 21 la pensión de septiembre por un monto de Bs130 ($ 0,94)
Movilnet lanza el primer plan solidario de datos ilimitados del país
Trump abrió su cuenta en Tik Tok a pesar de las constantes amenazas de prohibir la plataforma en EEUU
Google confirma un ciberataque masivo: 2.500 millones de cuentas de Gmail afectadas
Detenido un hombre en el estado Zulia con 3 mil detonadores y 800 metros de cordón detonante
"No van a ser parte de la OTAN"
Trump: "Rusia es una nación militar poderosa" Ucrania no debería haber provocado el inicio del conflicto con Rusia
EEUU: Trabajadores protestan contra Microsoft por su apoyo tecnológico con el Ejército israelí que comete un genocidio en Gaza
UE rechaza embarques de aguacates de Perú por estar contaminados de cadmio
Israel intensifica la ocupación: prepara toma de Ciudad de Gaza y moviliza a 60,000 reservistas
Asi lo informó Kristi Noem
Trump mandó a pintar de negro el muro fronterizo con México para que el metal se caliente más para ahuyentar a migrantes
Saime realizará nuevo operativo de cedulación este sábado 23 de agosto
Analizamos el tema con el Dr Jesus Davis Rojas
(VIDEO) Venezuela agradece respaldo nacional e internacional ante amenazas de EEUU
(Versión de 2025) Día Mundial de la Abeja de Miel ... y del Mosquito - Nace Bernardo O'Higgins
Efemérides del 20 de agosto: Atacado mortalmente Trotski (1940) - Día del Bombero (Venezuela)
Rusia afirma que continúan los suministros de petróleo a India pese a aranceles de EEUU
EEUU reactiva base militar en Panamá y amplía control sobre canal interoceánico
Domingo Medina: EEUU busca controlar recursos estratégicos de Venezuela
(Marco Rubio otro genocida de Gaza)
EEUU contra las leyes internacionales: EEUU sanciona a otros cuatro miembros de la CPI por investigar crímenes de guerra en Gaza y Afganistán
Las costas de Venezuela, supuestamente, en una operación contra grupos narcoterroristas
(VIDEO) Potente despliegue militar de EEUU a costas de Venezuela, Sheinbaum condena
ONU pide apoyar a víctimas de violencia sexual en zonas de conflicto
¿Qué podría pasar en los próximos días?
(VIDEO) ¿Qué podría pasar con la llegada de barcos estadounidenses a costas de Venezuela?
Campesinos elegirán el 6 de septiembre sus vocerías a nivel nacional
Últimos días para participar en la Encuesta Nacional de Percepción de la Ciencia y la Tecnología 2025
(VIDEO) Venezuela y Colombia revisan agenda de cooperación energética
Datos: Producción agrícola venezolana en crecimiento
(VIDEO) México: Presidenta Sheinbaum condena despliegue militar de EE.UU. cerca de Venezuela: «No al intervencionismo»
(+Comunicado) Venezuela advierte que amenazas de EE. UU. ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región
¿Amenaza en el Caribe? Latinoamérica reacciona al despliegue militar de EE.UU.
Presidente Maduro advirtió al mundo que “Venezuela hoy más que nunca tiene con qué”: ¡Por eso estamos en paz!
Venezuela amanece con cielo nublado en gran parte del territorio nacional
Así se construyó el falso relato del despliegue militar frente a Venezuela
Gaceta Oficial 43.178 lunes 28 de julio 2025
(VIDEO) La alcaldesa de Boston defiende con mariachis a los migrantes, ante las amenazas de la fiscal Bondi
Montos de prestaciones sociales a jubilados del Ministerio de Educación no llegan a 400 dólares
Sorpresa de Noboa: la nueva ley que pone en jaque a miles de migrantes venezolanos en Ecuador
Comparte en las redes sociales
Síguenos en Facebook y Twitter
Síguenos en Twitter
Notas relacionadas
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) reducirá al 50% su alcance en Venezuela por falta de financiamiento
(VIDEO) La Mafia Albanesa y su manejo del narcotráfico desde Ecuador, Perú y Colombia para el mundo
Un ejército de graduados se une a la búsqueda de empleo
El desempleo juvenil en China alcanza su nivel más alto en 11 meses
"Lo del Cartel de los Soles es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak"
Petro: No es el cartel de los soles, son capos albaneses e italianos "que son parte de la Junta del Narcotráfico"
Estados Unidos:
Donald Trump le muestra a Zelensky y Macron mercancia que dice "4 años más" y Trump 2028 (Llamó la atención)
Revise noticias similares en la sección:
Actualidad
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos: La cachifa del Inmundito y de los gringos la Sayona Maricori
Entérese qué material terrorista encontró Diosdado Cabello durante inspección en Maturín
(Caricatura) Los Destrazos por Marquitos: La satona Maricori sigue con su circo disfrasado
Material explosivo incautado revela vinculación entre narcobandas y extrema derecha
Presidente Maduro aseguró que la oposición y "el imperio" son responsables de planes desestabilizadores
Revise noticias similares en la sección:
Oposición