El Presidente Vladimir Putin le regala una motocicleta a hombre de Alaska tras su viaje/reunión con Donald Trump

20 de agosto de 2025.-Un hombre de Alaska podría haberse convertido en el mayor ganador de la cumbre de alto riesgo de la semana pasada entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin en Anchorage. Se marchó con una motocicleta nueva, cortesía del gobierno ruso, informó CNN.com.

La delegación de Putin regaló a Mark Warren, inspector de bomberos jubilado del municipio de Anchorage, una motocicleta Ural Gear Up con sidecar, una semana después de que la entrevista de un equipo de televisión con Warren se hiciera viral en Rusia. La empresa de motocicletas, fundada en 1941 en el oeste de Siberia, ahora ensambla sus motocicletas en Petropavlovsk, Kazajistán, y las distribuye a través de un equipo con sede en Woodinville, Washington.

Warren ya tenía una motocicleta Ural, comprada a un vecino. Estaba haciendo recados con ella una semana antes de la cumbre cuando un equipo de televisión ruso lo vio y le pidió una entrevista.

Warren les contó a los equipos sus dificultades para conseguir piezas para la motocicleta debido a problemas de oferta y demanda.

"Se volvió viral, se volvió loco, y no tengo ni idea de por qué, porque en realidad soy un tipo súper normal", dijo Warren el martes. "Acaban de entrevistar a un viejo en un Ural, y por alguna razón les parece genial".

El 13 de agosto, dos días antes de la cumbre Trump-Putin para hablar sobre la guerra en Ucrania, Warren recibió una llamada del periodista ruso, quien le dijo: "Han decidido regalarte una bicicleta".

Warren afirmó que un documento que recibió indicaba que el regalo se había gestionado a través de la Embajada de Rusia en Estados Unidos, que no respondió de inmediato a un mensaje el martes.

Warren comentó que inicialmente pensó que podría ser una estafa. Pero después de que Putin y Trump partieran de la Base Conjunta Elmendorf-Richardson tras su cumbre de tres horas el viernes pasado, recibió otra llamada informándole que la bicicleta estaba en la base.