Detenido un hombre en el estado Zulia con 3 mil detonadores y 800 metros de cordón detonante

20 de agosto de 2025.- Este miércoles, durante la transmisión del programa número 539 de "Con el Mazo Dando", el vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, el capitán Diosdado Cabello Rondón, informó que los órganos de Seguridad Ciudadana detuvieron, la noche del pasado martes 19 de agosto, en Maracaibo, estado Zulia, a un ciudadano que portaba 3 mil detonadores y 800 metros de cordón detonante, informó Prensa Mpprijp,

En este sentido, detalló que este sujeto ya se encuentra a disposición de las autoridades. Además, resaltó que el cordón detonante es un potenciador de explosivos.

Finalmente, recalcó que la líder de la extrema derecha, María Corina Machado, recibe instrucciones directas del Gobierno de los Estados Unidos para causar desestabilización en el país.