Trump: "Rusia es una nación militar poderosa" Ucrania no debería haber provocado el inicio del conflicto con Rusia

Donald Trump comentó en una entrevista telefónica con Fox News el progreso en las negociaciones sobre la resolución del conflicto ucraniano y calificó a Rusia de "una nación militar poderosa".

"Rusia es una nación militar poderosa. Ya sabe, le guste a la gente o no, es una nación poderosa. Es una nación mucho más grande. No es una guerra que se debiera haber iniciado. No se hace eso. No se enfrenta a una nación que es diez veces más grande que la tuya", declaró el presidente estadounidense, sugiriendo este modo que Ucrania no debería haber provocado el inicio del conflicto con Rusia.

"No van a ser parte de la OTAN"

Al mismo tiempo, Trump reconoció que el conflicto entre Moscú y Kiev comenzó por el tema de la OTAN y la península de Crimea. El mandatario aseguró que mucho antes del presidente Vladímir Putin, primero la URSS y después Rusia destacaron la imposibilidad de tener al "enemigo", a la OTAN, cerca de sus fronteras y tenían derecho a exigir que eso nunca sucediera.

"Y, sin embargo, [las autoridades ucranianas] fueron y pidieron a EE.UU. que los incluyera en la OTAN. Y todo el mundo sabía que no se podía. Simplemente no se puede hacer eso. Nunca lo habrían aceptado. Esto era antes de Putin. Esto era mucho antes de Putin. Era simplemente imposible. Era algo que nunca iba a suceder", subrayó.

"Así que ellos no van a ser parte de la OTAN", aseguró el actual inquilino de la Casa Blanca, agregando que pese a entender que es una condición clave para Rusia para encaminar un acuerdo de paz con Kiev, hay naciones europeas que insisten en la membresía de Ucrania en el bloque. "Creo que Putin está harto [de ello]", concluyó.