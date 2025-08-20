UE rechaza embarques de aguacates de Perú por estar contaminados de cadmio

Rechazan aguacates de Perú por exceder presencia de cadmio, un peligroso mineral que causa daños renales y posibilidades de desarrollar cáncer Credito: Agencias

Las autoridades chilenas decidieron elevar la supervisión sobre las importaciones de aguacates provenientes de Perú después de que la Unión Europea rechazara embarques por exceder el límite máximo tolerable de cadmio, un peligroso metal, informó este miércoles Emol.

El Ministerio de Salud (Minsal) comunicó que monitorea la situación mediante el Sistema Internacional de Alertas Alimentarias y prepara una actualización de la regulación sanitaria.

Cristian Cofré, jefe del Departamento de Nutrición y Alimentos del Minsal, explicó que el cadmio es una sustancia que está presente en la naturaleza y también en procesos industriales. "Las principales fuentes de exposición hacia las personas es a través del cigarro o del tabaco y también de los alimentos", dijo. Y añadió que "esta sustancia puede acumularse en el riñón y puede presentar daño renal y también ha sido asociada a algunos tipos de cáncer".

En Bolivia se iniciará una investigación por lo mismo. El Gobierno ha activado controles fronterizos tras detectar niveles por encima de los estándares permitidos (0,05 mg/kg) en paltas procedentes de Perú, reportó Red Uno.

Los rechazos en Europa no son nuevos: en 2024 se registraron seis casos, y hasta junio de 2025 ya sumaban once, detalla ADN.

Sin embargo, ProHass, la Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú, minimiza la magnitud del problema: afirma que los envíos respetan estrictos controles sanitarios y que solo el 0,05 % de los contenedores destinados a Europa fueron observados por estos motivos —un nivel estadísticamente "no representativo" según la entidad—.