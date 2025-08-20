Saime realizará nuevo operativo de cedulación este sábado 23 de agosto

20 de agosto de 2025.- El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) realizará un nuevo operativo de cedulación este sábado 23 de agosto, para atender a los ciudadanos cuyo rango de identidad oscile entre los 22 y los 32 millones. El horario de atención está fijado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.
A través de la red social Instagram, el organismo detalló que los interesados podrán verificar sus datos y renovar su documento de identificación sin la necesidad de programar una cita. Asimismo, informó que hay que tener a mano una copia de la partida de nacimiento o la constancia de naturalización para tramitar la solicitud.
De igual manera, los extranjeros nacionalizados tienen la opción de llevar una copia de la Gaceta Oficial, en caso de que cuenten con la constancia de naturalización.
La jornada sabatina se llevará a cabo en cualquiera de las oficinas que disponga el Saime a escala nacional.