Domingo Medina: EEUU busca controlar recursos estratégicos de Venezuela

Domingo Medina

20 de agosto de 2025.- Este miércoles, el analista político Domingo Medina advirtió sobre las verdaderas intenciones detrás de las recientes acciones del Gobierno de Estados Unidos contra el presidente de la República, Nicolás Maduro y el pueblo venezolano, señalando que es un intento por controlar los recursos estratégicos del país.



Durante una entrevista en el programa «Café en la Mañana», que transmite Venezolana de Televisión (VTV), enfatizó que las acciones que Estados Unidos quiere emprender en el mar Caribe, no son para luchar contra el narcotráfico.



“Según informaciones de Marco Rubio, dentro de la paronimia de la guerra mediática que tienen, en el tema del despliegue de Buque está la persecución contra (Nicolás) Maduro como jefe de un cartel, pero él también decía que el gobierno de Venezuela está atacando a las petroleras que están en Guyana. Entonces el interés no es luchar contra el terrorismo sino son los recursos que tienen Venezuela, según ellos protegiendo a Guyana”, expresó.



Por otra parte, Medina apuntó que las acciones violentas están siendo replicadas por la extrema derecha venezolana en su afán por tomar el poder y desestabilizar el país.



En ese sentido, señaló que los planes terroristas se intensificarán en el país tras la culminación del ciclo electoral. “El país tendrá 4 años sin elecciones y, la extrema derecha tendrá todo ese tiempo, no para conformarse como una fuerza política que pueda participar en las próximas elecciones sino para todos estos planes violentos”.

Guerra cognitiva



Medina también denunció la existencia de una batalla cognitiva en Venezuela, impulsada a través de redes sociales y plataformas digitales, cuyo objetivo es generar confusión en el pueblo venezolano.



El analista subrayó que el pueblo debe mantenerse alerta ante estas maniobras de desinformación y reafirmar su compromiso con la defensa de la soberanía y el modelo de desarrollo nacional.



“Como pueblo nuestra tarea para los meses que siguen es organización y movilización permanente. Tenemos 26 años resistiendo y demostrando que no han podido ni van a poder con nosotros”, puntualizó.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 614 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)