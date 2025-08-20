(VIDEO) Venezuela y Colombia revisan agenda de cooperación energética

La vicepresidenta Ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con el ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, para revisar la agenda de cooperación energética. El encuentro, enfocado en los sectores de gas, petróleo y energía eléctrica, busca fortalecer los lazos entre ambas naciones.

“Además, conversamos sobre la hoja de ruta establecida y acordada entre ambos gobiernos para la venta de Monómeros, compañía clave para el sector agrícola de Colombia”, indicó la también ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, en un mensaje publicado en su cuenta de red social Instagram.

“¡Juntos, como pueblos hermanos, trabajamos por el sueño de la Patria Grande!”, señaló Delcy Rodríguez, al divulgar un material audiovisual sobre esta reunión.

Como parte de la alianza estratégica sobre la empresa Monómeros, el pasado 24 de julio, durante una entrevista en TeleSUR, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, explicó que fue concretada la firma del acuerdo para la venta de la empresa al Estado colombiano, a propósito de una nueva etapa de cooperación bilateral.

Recordó que Monómeros, empresa de origen venezolano, fue objeto de saqueo por parte de actores políticos vinculados a Leopoldo López, Henry Ramos Allup y mafias colombianas asociadas al expresidente Iván Duque. Sin embargo, con la llegada del presidente Gustavo Petro al Gobierno de Colombia, la empresa fue recuperada y devuelta a manos de Pequiven, lo que permitió su reactivación en tiempo récord.

En esta nueva etapa de relaciones bilaterales, el jefe de Estado resaltó el impulso de la Zona Binacional de Paz, un espacio de integración comercial, cultural, educativa y sanitaria entre Colombia y Venezuela.