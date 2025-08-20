Presidente Maduro advirtió al mundo que “Venezuela hoy más que nunca tiene con qué”: ¡Por eso estamos en paz!

El presidente Nicolás Maduro, advirtió que Venezuela tiene con qué, refiriéndose a la defensa de la nación, al mismo tiempo que resaltó que es por eso que es un territorio de paz.

"Que el mundo lo sepa, que lo sepan los imperios, Venezuela hoy más que nunca tiene con qué, por eso estamos en paz", afirmó el mandatario nacional durante el lanzamiento de los 299 Cuadrantes de Paz en la capital y en el balance de la Base de Misiones en la comunidad de El Guarataro.

En ese sentido, el jefe de Estado, resaltó que el pueblo organizado, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), trabajan de la mano para defender la paz.

"La Revolución Bolivariana consolida su modelo de autodeterminación y defensa integral de la paz, no desde la sumisión, sino desde la fortaleza y la preparación del Poder Popular unido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB)", sostuvo.

De igual manera, resaltó que los Cuadrantes de Paz, se han expandido en Caracas, pasando de 146 a 299.

El presidente Maduro, explicó que estos circuitos recibirán dotación de equipos de comunicación de última tecnología, vehículos motorizados, patrullaje constante y sistemas de respuesta inmediata.