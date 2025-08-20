Venezuela amanece con cielo nublado en gran parte del territorio nacional



Las autoridades meteorológicas señalaron que este miércoles habrá cielo parcialmente nublado en la mayor parte del país, sin embargo prevé precipitaciones variables en Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, este de Sucre, este de Miranda, este de La Guaira, norte de Carabobo.

La información fue publicada en el canal de Telegram, del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), reseñó además que en el este de Falcón, Guárico, Cojedes, Portuguesa, Barinas, Táchira y Zulia estiman lluvias de intensidad variable.

Asimismo, en horas de la tarde y noche, prevé desarrollo nuboso acompañado de lluvias y descargas eléctricas ocasionales en áreas de Bolívar, Amazonas, nororiente, centro norte, Llanos centrales/occidentales, los Andes y Zulia.

En la Gran Caracas habrá nubosidad parcial con lloviznas en parte de Miranda y este de La Guaira, a partir del mediodía se esperan zonas nubladas con precipitaciones dispersas. La temperatura máxima será de 34°C, mientras que la mínima 30°C.



