Gaceta Oficial 43.178 lunes 28 de julio 2025

2025-07-28 Gaceta Oficial 43178

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN

Resolución que designa a María Alejandra Cortéz Lovera, como Directora General de la Oficina de Atención Ciudadana, del Ministerio del Poder Popular de Planificación.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS

Providencia que nombra a Alejandro Ramón Marrón Koslovsky, como Capitán de Puerto (E) de la Capitanía de Puerto de Puerto La Cruz, del Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA

Resolución que designa como Miembros Principales y Suplentes de la Comisión de Contrataciones Permanente, de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, a las ciudadanas y ciudadanos que en ella se mencionan.

DEFENSA PÚBLICA

Resolución que dictan las Normas del V Concurso de Credenciales y de Conocimientos de la Carrera Defensoril.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Laura Verónica Lara Vivas, en la Fiscalía 18 Nacional con competencia Plena en Protección de Derechos Humanos y Propiedad Intelectual.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Sandys Roxana Cravo Delgado, en la Fiscalía Décima Quinta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Apure, con sede en San Fernando de Apure y con competencia en materia Contra las Drogas.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Angélica Regina Zurita Estrada, en la Fiscalía Vigésima Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia en materia Antiextorsión y Secuestro, con sede en Valle de la Pascua.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Patricia Margarita Romero Pacheco, en la Fiscalía Septuagésima Cuarta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en materia Contra la Extorsión y el Secuestro.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a José Luis Quintero Alvarado, en la Fiscalía Quincuagésima Sexta del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral.

Resolución que designa a Ramón Antonio Torres Espinoza, como Fiscal Superior (Encargado) del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, con sede en Maracaibo.

►Continuar Leyendo: Gaceta Oficial 43.178 lunes 28 de julio 2025