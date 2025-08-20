Directiva de CVG Carbonorca pretende cambia el horario de trabajo inconsultamente

20 de agosto de 2025.-La empresa estatal CVG carbones del Orinoco ( Carbonorca), en los últimos días ha venido anunciando vía interna, el cambio del horario de trabajo en la factoría, sin embargo ninguna empresa del holding CVG tienen estos planes, esto según la empresa va casado al déficit de personal en la misma, sin embargo ante un cambio de tal magnitud y reducción de ciertos beneficios sociales ( descansos vacacionales) que genera el horario que viene siendo aplicado desde hace más de 23 años y que se convirtió en problema en los últimos años por la ola de renuncias producto de la emigración , cambios internos de personal e ingresos innecesarios, cabe mencionar que durante 10 años de aplicación de la ley orgánica LOTTT del año 2012 que nuestro comandante Chávez nos legó, no existió problema alguno con la aplicación de este horario de trabajo, que nace producto de la discusión de convenciones colectivas y que gozo con la venia de los trabajadores a través de un referéndum interno en los años 2000.

La empresa venezolana de fabricación de ánodos hoy dirigida por un grupo de tecnócratas a fines a la oposición de derecha venezolana encabezada en el presidente José Ramón Graffe el cual es un ingeniero trabajador de CVG Venalum , pretende imponer por la fuerza dicho horario de trabajo basado en la retórica de que la empresa posee 650 trabajadores y que debería funcionar con 350 , sin embargo no dice que 70% de esta fuerza laboral son personal administrativo y sólo 30% son personal operativo, y que durante su administración se han dado cambios de trabajadores del área operativa al área administrativa y se ha ingresado personal para temas de monitoreo de cámaras, así como también personal para asuntos públicos, que no es de vital importancia en las condiciones de las industrias atacadas por el bloqueo imperial y los planes de la derecha golpista que propugna invasiones a nuestro sagrado suelo.

Ante estos hechos solicitamos al presidente de la República Nicolás Maduro que revise la conducta anti obrera de este presidente de empresa básica a fin a la derecha entreguista al imperio, la patria en este momento vive amenazas imperiales y podría estar en marcha un plan de estos funcionarios de derecha para crear malestar en el seno de la clase obrera para agitar y romper con la paz laboral de Guayana ojo avizor ante esta situación , que los trabajadores estamos atentos para defender la patria y esto pudiera significar una genera de cuarta generación.