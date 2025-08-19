Trump dice que el museo Smithsonian se centra demasiado en "lo grave que fue la esclavitud"

19 de agosto de 2025.- Trump dice que el Smithsonian se centra demasiado en "lo grave que fue la esclavitud". Un funcionario de la Casa Blanca le dijo a NBC News que Trump planea expandir su revisión de museos más allá del Smithsonian, que tiene su sede en Washington, D.C, informó NBC Noticias.

El presidente Donald Trump anunció el martes que ordenó a sus abogados realizar una revisión de los museos del Smithsonian, calificando su representación de la historia estadounidense de demasiado negativa y centrada en exceso en "lo terrible que fue la esclavitud".

Trump afirmó que someterá a los museos al mismo proceso que su administración ha aplicado a las universidades, con el objetivo de que el Smithsonian sea menos progresista.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a NBC News el martes por la noche que Trump planea extender su revisión de los museos más allá de la institución con sede en Washington, afirmando que el presidente exigirá cuentas al Smithsonian y "luego procederá a partir de ahí". Trump escribió en Truth Social: "El Smithsonian está FUERA DE CONTROL, donde todo lo que se discute es lo horrible que es nuestro país, lo terrible que fue la esclavitud y lo insatisfechos que han sido los oprimidos.

Nada sobre el éxito, nada sobre la brillantez, nada sobre el futuro". "No vamos a permitir que esto suceda, y he dado instrucciones a mis abogados para que revisen los museos e inicien exactamente el mismo proceso que se ha seguido con las universidades, donde se han logrado avances tremendos", añadió.

El Smithsonian no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.