Algunos Parlamentarios demócratas de Texas dormirán en el Capitolio estatal protestar en medio de redistribución de distritos

Protestan contra la escolta obligatoria porque abandonaron el estado para bloquear la votación.

19 de agosto de 2025.-Un grupo de demócratas de la Cámara de Representantes de Texas planea pasar la noche en el Capitolio estatal en solidaridad con la representante estatal Nicole Collier, uniéndose a ella al rechazar la escolta policial que se les impuso por haber roto el quórum para impedir que los republicanos de la Cámara modificaran los mapas congresionales del estado y así hacer cinco distritos más favorables al Partido Republicano, informó abcnews.go.com.

Algunos rompieron sus documentos para aceptar la escolta durante una conferencia de prensa fuera de la Cámara el martes por la tarde. Collier, una de las demócratas que abandonó el estado para romper el quórum e impedir la votación sobre los mapas propuestos, fue confinada en la Cámara el lunes por la noche tras negarse a aceptar la escolta.

La representante estatal demócrata Penny Morales Shaw declaró a los periodistas en una conferencia de prensa: "Esto es ilegítimo, es un uso indebido del poder y no lo toleraré, y no quiero contribuir a sentar un precedente muy malo y deplorable para futuros legisladores".

Shaw estuvo acompañado por las representantes estatales Rhetta Andrews Bowers, Cassandra Hernandez y Mihaela Plesa fuera de la Cámara de Representantes. La representante Rhetta Andrews Bowers declaró a la prensa: "Entramos, no estamos huyendo de nada. No hemos estado huyendo de nada durante todo este tiempo.

Así que quiero dejar claro que esto es una flagrante violación de nuestras libertades como tejanos, como estadounidenses y de los funcionarios debidamente electos". Bowers, quien afirmó que la escolta policial era un desperdicio del dinero de los contribuyentes, añadió: "Somos representantes del pueblo de Texas.

Esos recursos pertenecen a los tejanos en este momento; las familias de Hill Country que lo perdieron todo por las devastadoras inundaciones necesitan nuestra ayuda. Sin embargo, en lugar de brindar alivio, esos dólares se están gastando en patrullajes constantes del Departamento de Seguridad Pública".

Algunos demócratas regresaron a la legislatura estatal el lunes y permitieron que la legislatura alcanzara el quórum, pero continuaron manifestándose en contra de la controvertida redistribución de distritos. Es probable que el plan de redistribución de distritos, impulsado por el presidente Donald Trump, se apruebe.

La Cámara de Representantes tiene previsto considerar el proyecto de ley que contiene los nuevos mapas el miércoles, según un calendario actualizado de la Cámara.

El proyecto de ley, que se presentó para el segundo periodo extraordinario de sesiones tras el aplazamiento del primero por falta de quórum, fue aprobado en comisión el lunes.