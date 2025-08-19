El boxeador Julio Cesar Chávez Jr. fue encarcelado en México tras ser deportado de Estados Unidos

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de agosto de 2025 El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. ingresó a una prisión en el estado de Sonora, en el norte de México, tras su arresto en Estados Unidos en julio, según informó el martes el Registro Nacional de Detenciones de México, infromó Reuters.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, informó en su conferencia de prensa diaria que el boxeador de 39 años fue deportado. Previamente, había dicho que existía una orden de arresto en su contra por cargos de tráfico de armas y crimen organizado, y que la fiscalía estaba trabajando en el caso.

El boletín informativo Reuters Daily Briefing ofrece todas las noticias que necesita para comenzar el día. Regístrese aquí.

La Procuraduría General de la República de México declinó hacer comentarios.

Chávez Jr., hijo del legendario excampeón mundial de boxeo Julio César Chávez, fue detenido por las autoridades migratorias estadounidenses poco después de perder en un combate con entradas agotadas contra el influencer estadounidense convertido en boxeador Jake Paul.

La fiscalía mexicana alega que actuó como secuaz del poderoso Cártel de Sinaloa, al que Washington designó como organización terrorista extranjera a principios de este año.

El abogado y la familia de Chávez Jr. han rechazado las acusaciones.

El registro nacional de arrestos de México indicó que el boxeador fue arrestado en un retén en la ciudad fronteriza mexicana de Nogales a las 11:53 a. m., hora local, y trasladado a una institución federal en Hermosillo, capital de Sonora. Chávez Jr. vestía una sudadera negra con capucha y zapatillas rojas, según el registro.

Chávez Jr. ganó el campeonato de peso mediano del CMB en 2011, pero perdió el título al año siguiente.

Su carrera se ha visto ensombrecida por controversias, como una suspensión tras dar positivo por una sustancia prohibida en 2009, y una multa y suspensión tras dar positivo por marihuana en 2013.