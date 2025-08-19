Rusia responde a las conversaciones de Washington con ataques masivos con drones y misiles contra Ucrania

Rusia lanzó uno de los mayores ataques aéreos de agosto contra Ucrania, con un saldo de 15 muertos y 76 heridos en diversas regiones.

19 de agosto de 2025.-Informes de la ONU muestran un aumento de las bajas civiles en Ucrania debido a la intensificación de los ataques rusos, siendo el número de víctimas de julio el más alto desde mayo de 2022, informaron Merhat Sharipzhan y el servicio ucraniano de RFE/RL.

Rusia lanzó 270 drones y 10 misiles contra Ucrania el 19 de agosto, en una respuesta cinética a las conversaciones en la Casa Blanca del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy con el presidente estadounidense Donald Trump y aliados europeos clave.

Funcionarios regionales ucranianos informaron que durante más de 24 horas los bombardeos rusos en las regiones de Járkov, Donetsk, Zaporiyia y Jersón se cobraron la vida de 15 personas y dejaron al menos 76 heridas.

Se informó que la región de Poltava fue particularmente afectada, dejando a más de 1500 residentes sin electricidad. En Chernihiv, los drones dañaron la infraestructura e interrumpieron el suministro eléctrico.

Un ataque con drones ucranianos a última hora del 19 de agosto dejó sin electricidad a zonas de la región de Zaporiyia bajo control ruso, según informó en Telegram el gobernador instalado por Moscú, Yevgeny Balitsky.

Balitsky indicó que los equipos estaban restableciendo el suministro eléctrico y conectando las zonas afectadas a líneas de reserva. El trabajo se vio dificultado "por el peligro de nuevos ataques y por la oscuridad", añadió.

Las fuerzas rusas controlan más de la mitad de Zaporiyia, pero Kiev mantiene el control del principal centro administrativo de la región.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andriy Sybiha, condenó los ataques rusos, calificándolos de "lo contrario de la paz", mientras que "en Washington se trabaja arduamente para promover la paz".