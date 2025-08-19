Venezuela desestima amenazas y difamaciones gringas contra el país

Credito: Web

A continuación el comunicado oficial íntegro:



La República Bolivariana de Venezuela observa con total claridad la desesperación de la administración estadounidense, que recurre a amenazas y difamaciones contra nuestro país. Que Washington acuse a Venezuela de narcotráfico revela su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región.



Desde la expulsión de la DEA de nuestro territorio en 2005, Venezuela ha logrado resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado: capturas exitosas, desmantelamiento de redes y control efectivo de fronteras y costas, fruto del esfuerzo y compromiso de nuestras instituciones y del pueblo venezolano.



Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC, espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos.



Mientras Washington amenaza, Venezuela avanza con firmeza en paz y soberanía, demostrando que la verdadera eficacia contra el crimen se logra respetando la independencia de los pueblos.



Cada declaración agresiva confirma la incapacidad del imperialismo para doblegar a un pueblo libre y soberano.



El pueblo de Bolívar y Chávez seguirá venciendo cualquier intento de intervención. Venezuela es un faro de dignidad, resistencia y seguridad para América Latina y el mundo.



Caracas, 19 de agosto de 2025.