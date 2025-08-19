Gobierno nacional anuncia suspensión del vuelo de drones por 30 días prorrogables

19 de agosto de 2025.- El ministro de Transporte, Ramón Velázquez Araguayán, informó la suspensión del vuelo en todo el territorio nacional de aeronaves y objetos no tripulados (drones).



De acuerdo a una publicación en Instagram, Araguayán agregó que la medida se aplica en “estricto cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela” y que tampoco está permitido “la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento y registro” de las aeronaves en cuestión.



La medida estará vigente por el lapso de 30 días prorrogables, sin embargo, quedan exentos de cumplirla los "organismos de seguridad ciudadana y de defensa de la nación".



Finalmente, trascendió que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), será el encargado de dar cumplimiento a la orden, en coordinación con los órganos de seguridad y defensa del Estado. También podrá "resolver aspectos no previstos en la Resolución".

