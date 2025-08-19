(VIDEO) Autoridades encuentran arsenal de armas de alto calibre en Miranda

19 de agosto de 2025.- El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó este martes, que fue incautado un nuevo arsenal de armas de alto calibre en el estado Miranda, para sembrar el terrorismo en la población venezolana y que están ligados a las narcobandas que dirige la ultradechista María Corina Machado.En ese sentido, indicó que este arsenal comprende 23 armas de francotiradores como fusiles .50, supresor de calibres 308, granadas manuales, entre otras armas. «Estos son los planes de la derecha fascista, ¿contra quiénes iba», iban a repetir el escenario del 11 de abril, con francotiradores, ellos colocaron francotiradores, y acusaron al Gobierno nacional de lo que pasó».Recalcó que tanto Machado, como Iván Simonovis, «perdieron toda vergüenza, no les importa buscar alianzas con bandas criminales, con narcotraficantes, con terroristas y con paramilitares. Estos fusiles nos asombran a nosotros, que hemos visto muchas cosas y no nos asombra porque no creamos que la oposición sea capaz de esto, nos asombra de verlo, porque hemos visto este tipo de armas, pero en tanques de guerra, en vehículos de operación».Por otro lado, Cabello ofreció detalles sobre el plan de financiamiento de acciones terroristas por parte de la ultraderecha en Venezuela. Durante el recorrido en el estado Miranda, señaló que en un lugar allanado fueron encontradas una gran cantidad de armas y material para fabricar explosivos, por lo que aseguró que es parte de la trama de conspiración de las narcobandas por lo que «aparece el serbio y los explosivistas (capturados)».A través de un material audiovisual, mostró las caletas que estaban llenas de armamentos, en una habitación detrás de una cama, otras detrás de un armario, entre otros puntos de la residencia en cuestión. «Cuando utilizan esto y lo hacen de esta manera, premeditadamente, la mala intención no solo se supone que existe, no hay ningún atleta, aquí, no hay competencia de tiro, armas con .50, 338 o 22 (calibres) de la munición encontrada».