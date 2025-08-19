La popular actriz Tania Sarabia le reclama a Hidrocapital: "¡Por los clavos de Cristo, ya tenemos tres semanas sin agua!"

Tania Sarabia dice que llevan más de tres semanas sin agua Credito: Agencias

Tania Sarabia, famosa actriz de la televisión, cine y teatro, se quejó del servicio que presta Hidrocapital, debido a que en la zona donde vive tienen tres semanas sin agua.



Sarabia, debido a la grave escasez que sufren dijo a través de su cuenta de Instagram, "Amigos de Hidrocapital, por los clavos de Cristo, ya tenemos tres semanas sin agua. No puede ser que estemos a punto de camiones de agua, ¿de dónde amor? ¿De dónde vamos a sacar reales? Hidrocapital, estamos en Las Mesetas de Santa Rosa de Lima, ¿hasta cuándo?",



La artista solicitó que se les dé una pronta solución a este problema o que den una muy buena explicación de qué ocurre con el servicio en la zona.



Tania Sarabia reclama por fallas de servicios públicos en Venezuela

Momentos antes del mensaje para Hidrocapital, la recordada intérprete de Mamá Santa en la telenovela Cosita rica, se mostraba molesta porque el servicio eléctrico también presentó fallas en su localidad durante el fin de semana.



"Ay, Dios mío, ¿hasta cuándo, señor de los ejércitos? Sin luz y sin agua. Yo no puedo creer esto. Desde las 3:00 am sin luz y sin agua. Por eso es que la gente se va, porque al menos las vainas elementales las tienen, tampoco es que estoy pidiendo mucho", añadió.



Y es que estas son fallas recurrentes, las fallas de luz y la falta de agua en el país son uno de los tantos motivos que afectan la calidad de vida del venezolano, que debe sortear este tipo de problemas y que en la mayoría de los casos ocurre sin explicación ni aviso de los organismos correspondientes.



