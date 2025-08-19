Venezuela y Colombia impulsan un Corredor Binacional en La Guajira

Con un enfoque en el desarrollo regional y la integración, los gobiernos de Venezuela y Colombia estrecharon acuerdos binacionales durante la Rueda de Negocios Internacional 2025 para fortalecer los lazos culturales y económicos entre ambas naciones. La intención de este acuerdo es facilitar el acceso y la movilidad de viajeros a lo largo de la frontera por Colombia, mejorar la conectividad para ofrecer a los visitantes una experiencia enriquecedora que impulse el crecimiento de las comunidades fronterizas.

Andrés Delgado, vocero del proyecto y representante de la agencia de viajes Kaishi, destacó la importancia de esta colaboración para el desarrollo social. "Estamos reestableciendo contactos para fortalecer el turismo en la frontera colombo-venezolana por La Guajira, para que nuestras comunidades fronterizas mejoren su calidad de vida", afirmó. Este corredor representa un compromiso tangible con la cooperación y el bienestar de las comunidades, transformando la frontera en un punto de encuentro y prosperidad mutua.

Se espera que, con estas acciones, el corredor incremente su flujo de visitantes, generar nuevas oportunidades económicas y genere empleo. Los viajeros podrán disfrutar de una amplia variedad de atractivos, desde las paradisíacas playas del Caribe colombiano hasta las singulares maravillas naturales de Venezuela, como destinos turísticos de primer nivel.