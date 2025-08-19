Esta semana se activa el Plan de Seguridad con 4.500.000 efectivos de la Milicia Bolivariana

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció durante una reunión con gobernadores y alcaldes del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que esta semana se activarán las milicias territoriales.

«Esta semana activo el plan especial de seguridad, con las milicias territoriales, 4.500.000 efectivos en todo el territorio, milicias especiales y armadas», afirmó.

El presidente instruyó trabajar en la creación de milicias campesinas y obreras, con cuerpos de combatientes en fábricas y centros de trabajo. Enfatizó que un elemento clave de este plan es desplegar la capacidad de la milicia en todo el país, estableciendo su presencia en todos los territorios para garantizar la paz, tranquilidad y soberanía de la nación. Maduro calificó esta estrategia como una «perfecta fusión, popular, policial y armada».

Asimismo, el mandatario se dirigió a la Fuerza Armada de Colombia, recordando que ambos países compartieron un solo ejército que logró la independencia. Criticó la presencia de bases extranjeras en la región, a las que consideró una humillación, y advirtió que «ningún imperio volverá a tocar tierra sagrada de Bolívar».

Maduro afirmó que la «tercera transformación», centrada en la seguridad, la defensa ciudadana y la defensa territorial, está en auge para asegurar la paz y estabilidad de Venezuela.