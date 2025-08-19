Lluvias y chubascos dispersos afectarán este martes a 13 en todo el territorio nacional

Este martes 19 de agosto en horas de la mañana se prevé cielo con nubosidad de parcial a fragmentada en la mayor parte del territorio nacional, con lluvias o chubascos dispersos en zonas de Delta Amacuro, norte de la Guayana Esequiba y Bolívar, sur de Anzoátegui, Sucre, Monagas y Guárico, Aragua Apure, Barinas, Táchira, Trujillo y al sur del Lago de Maracaibo, reseña el boletín del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

En horas de la tarde y noche el Inameh señala que se estima incremento de la cobertura nubosa, con desarrollo de actividad convectiva al generar chubascos dispersos y de variada intensidad, con descargas eléctricas ocasionales en buena parte del país. Serán más intensos y frecuentes en Bolívar, oeste de Sucre, norte de Anzoátegui. La Gran Caracas, Llanos Centrales y Occidentales, Carabobo, Yaracuy, Aragua, Andes y Zulia.

En el Distrito Capital, Miranda y La Guaira habrá cielo parcialmente nublado con intervalos despejados y algunas lluvias dispersas al sur y este de la entidad durante la mañana. Luego del mediodía se estiman áreas nubladas asociadas a lluvias o chubascos dispersos al sur y en zonas montañosas de la entidad. Las temperaturas oscilarán entre los 18°C la mínima y los 30°C la máxima.