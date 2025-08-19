(VIDEO) Jalife desenmascara el nuevo orden: Rusia ya domina la mesa

¿Quién tiene realmente el control global?
En este poderoso análisis, el Dr. Alfredo Jalife explica por qué Rusia tiene el control del nuevo orden mundial, mientras Estados Unidos se ve obligado a reaccionar.
El dato más revelador: la reunión con EE.UU. se celebró en Alaska por decisión estratégica de Moscú, no de Washington.
¿Por qué Alaska? ¿Qué significa este movimiento en el tablero global? ¿Estamos ante un cambio de hegemonía?
En Noticias con Meme Yamel, el análisis sin censura que te dice lo que los medios callan.