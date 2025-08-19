¿Quién tiene realmente el control global?

(VIDEO) Jalife desenmascara el nuevo orden: Rusia ya domina la mesa

Por: | | Versión para imprimir

¿Quién tiene realmente el control global?, se pregunta el Dr. Alfredo Jalife

¿Quién tiene realmente el control global?, se pregunta el Dr. Alfredo Jalife

Credito: Noticias con Meme Yamel

Martes 19 de agosto de 2025. JJalife desenmascara el nuevo orden: Rusia ya domina la mesa

¿Quién tiene realmente el control global?

En este poderoso análisis, el Dr. Alfredo Jalife explica por qué Rusia tiene el control del nuevo orden mundial, mientras Estados Unidos se ve obligado a reaccionar.

El dato más revelador: la reunión con EE.UU. se celebró en Alaska por decisión estratégica de Moscú, no de Washington.

¿Por qué Alaska? ¿Qué significa este movimiento en el tablero global? ¿Estamos ante un cambio de hegemonía?

En Noticias con Meme Yamel, el análisis sin censura que te dice lo que los medios callan.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 819 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Otras noticias sobre el tema Palestina y Medio Oriente


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Palestina y Medio Oriente

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad