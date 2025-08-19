Donald Trump afirma que está trabajando para organizar una reunión entre Putin y Zelenski

En una foto publicada por la Casa Blanca en X, el presidente Donald Trump habla por teléfono con el presidente ruso Vladimir Putin el lunes. También aparecen en la foto un traductor, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Credito: La Casa Blanca en X

Sigue existiendo una verdadera divergencia de opiniones entre Europa y Rusia sobre la necesidad de un alto el fuego.

19 de agosto de 2025.-Tras las conversaciones en la Casa Blanca, los líderes europeos insisten en que se debe alcanzar un alto el fuego antes de que puedan tener lugar conversaciones significativas entre Rusia y Ucrania, infromó CNN.com.

"Una verdadera negociación solo puede tener lugar en una cumbre en la que participe también Ucrania. Dicha cumbre solo es concebible si se silencian las armas. He renovado esta exigencia una vez más hoy", escribió el canciller alemán, Friedrich Merz, en X.

El presidente francés, Emmanuel Macron, se hizo eco de esta opinión en declaraciones posteriores a las reuniones.

El cambio de postura del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la necesidad de un alto el fuego inmediato en Ucrania tras su cumbre en Alaska con el presidente ruso, Vladimir Putin, sorprendió a los líderes europeos.

Durante su reunión de hoy con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Despacho Oval, Trump declaró a la prensa que "no había acordado ningún alto el fuego" en otros conflictos que afirmaba haber resuelto.

La cita de Trump fue republicada posteriormente en X por Kirill Dmitriev, un alto asesor de Putin, quien estuvo con el líder ruso en Alaska. Dmitriev añadió en un mensaje posterior que las reuniones de hoy en la Casa Blanca eran "un día importante para la diplomacia... con el foco puesto en una paz duradera, no en un alto el fuego temporal".

En una publicación anterior, Dmitriev acusó al Merz alemán de "ignorar" a Trump al seguir presionando por un alto el fuego.