Caracas, 18 de agosto de 2025.- La isla de Margarita vibró hoy con la llegada de 551 turistas rusos, un acontecimiento que reafirma el éxito de las estrategias impulsadas por el Ministerio del Poder Popular para el Turismo para fortalecer el turismo receptivo en Venezuela. Estas operaciones, que se reiniciaron hace dos semanas, demuestran el compromiso del país con la diversificación de su aparato productivo, en consonancia con las directrices de las 7T (Transformaciones) del Gobierno Bolivariano, informó Prensa Mintur.

Un vuelo chárter de Pegas Touristik aterrizó con 451 turistas rusos recibidos con la calidez característica del pueblo margariteño, quienes además de los atractivos de la perla del Caribe podrán disfrutar de otros destinos de esta tierra de gracia. A este grupo se sumaron otros 100 ciudadanos de la Federación de Rusia que llegaron en un vuelo de Conviasa, la aerolínea bandera de Venezuela. Esta última operación se concretó gracias a la gestión y el esfuerzo comercial de la oficina de Venezolana de Turismo (Venetur) en el país euroasiático, destacando la importancia de la colaboración entre las entidades para el desarrollo del sector.

La ministra de Turismo, Leticia Gómez Hernández, ha sido una figura clave en la reactivación de estas rutas aéreas, impulsando iniciativas que no solo buscan atraer visitantes, sino también garantizar una experiencia segura y enriquecedora para cada turista. La continuidad de estos vuelos no solo dinamiza la economía local, beneficiando a hoteles, restaurantes, operadores turísticos y artesanos, sino que también posiciona a Margarita como un destino de preferencia en el mercado internacional.

La llegada de estos 551 turistas rusos es un paso significativo en la consolidación de Venezuela como un destino turístico de talla mundial, demostrando el potencial del país para ofrecer experiencias únicas y memorables a visitantes de todas las latitudes.