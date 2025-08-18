Aerolinea Air Canada suspende todos los vuelos: información sobre la huelga de auxiliares de vuelo

18 de agosto de 2025.-El domingo, 10.000 auxiliares de vuelo de Air Canada en huelga se negaron a cumplir la orden gubernamental de regresar al trabajo, un desafío que la Junta Canadiense de Relaciones Industriales calificó de "ilegal", informó Forbes.com.

El lunes, Air Canada suspendió sus previsiones para el tercer trimestre y el año completo, y canceló todos los vuelos "hasta nuevo aviso".

El conflicto laboral en curso ha obligado a Air Canada a cancelar más de 2.300 vuelos durante la última semana (1.153 nacionales y 1.165 internacionales), según datos de Cirium, una firma de análisis de datos de la industria aeronáutica.

La aerolínea estima que 500.000 clientes se han visto afectados por la cancelación de un vuelo hasta el momento. Hasta el mediodía del lunes, más de 550 vuelos de Air Canada habían sido cancelados, según datos de FlightAware.

Las acciones de Air Canada cayeron más de un 1,5 % a primera hora de la tarde del lunes, mientras que los índices se mantuvieron prácticamente sin cambios.