(VIDEO) 10 records mundiales que Japón todavía mantiene hoy

Lunes, 18 de agosto de 2025. Es curioso lo que la información nos puede dar, nos puede iluminar, en este caso nos referimos a los diez records mundiales que todavía Japón mantiene hoy;10- La animación, Japón produce el 60 % de los animados a nivel mundial, es una industria poderosa que influye en todo el planeta.9- Los robots, Japón es el líder mundial en robótica, tanto en producción como en uso e innovación.8- La longevidad de las empresas, Japón cuenta con más de 200.000 empresas centenarias, algunas con más de 500 años, la tradición se toma muy en serio.7- El sistema de salud, Japón esta clasificado como número uno mundial en atención médica, un modelo de eficiencia y accesibilidad.6´La taza de alfabetización on un 99%, la población japonesa esta altamente educada gracias a un sistema escolar riguroso.5- La gestión de residuos, desde los años 80s Japón es uno de los países más limpios del mundo, casi no hay basureros en la calle, cada a uno se para y lleva su basura a casa.4- Los activos en el extranjero, Japón posee más de 10 billones de dólares fuera de sus fronteras, una potencia económica silenciosa pero formidable.3- La cobertura forestal, el 68% del territorio japonés esta cubierto por bosques, un récord mundial para un país tan densamente poblado.2-El pasaporte, el pasaporte japonés permite viajar sin visa a 193 países, es el mas poderoso del mundo, desde hace cinco años.1- La esperanza de vida, los japoneses viven en promedio hasta los 86 años, gracias a un estilo de vida saludable y a una medicina de alta calidad.