Dos hombres fueron detenidos en Caracas al trasladar 131 municiones en motocicleta

Dos hombres identificados como Abraham Requena y Javier Pino, fueron aprehendidos mientras trasladaban en una motocicleta 131 municiones de distintos calibres, en el Área Metropolitana de Caracas, informó el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab.

De acuerdo con los pormenores publicados en la cuenta digital @mpublicove, la pareja de sujetos fue detenida el pasado sábado y fueron imputados por haber incurrido en los delitos de tráfico ilícito de municiones y asociación para delinquir.



