(VIDEO) Escándalo en la frontera rumana: ¿Ataque con misil Iskander?

Lunes, 18 de agosto de 2025. Descubre la inquietante verdad detrás del reciente ataque militar cerca de la frontera rumana y cómo este evento revela vulnerabilidades en la infraestructura energética de Europa.En este video, analizamos la operación que destruyó una estación compresora de gas, un objetivo clave en el sistema energético del continente. Expertos militares apuntan a un uso avanzado de misiles Iskander-M, poniendo en duda la efectividad de los sistemas de defensa aérea occidental.A medida que exploramos los detalles de esta escalofriante escalada, examinamos las posibles implicaciones geopolíticas para la OTAN y la seguridad energética de Europa. ¿Estamos ante un cambio de juego en el conflicto? ¿Qué significa esto para la próxima fase de las hostilidades?No te pierdas este análisis profundo sobre una operación meticulosamente planeada y su impacto potencial en el equilibrio de poder regional.