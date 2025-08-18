Expertos militares apuntan a un uso avanzado de misiles Iskander-M

(VIDEO) Escándalo en la frontera rumana: ¿Ataque con misil Iskander?

Por: | | Versión para imprimir

Escándalo en la frontera rumana: ¿Ataque con misil Iskander?

Escándalo en la frontera rumana: ¿Ataque con misil Iskander?

Credito: Cronicas Ter

Lunes, 18 de agosto de 2025. Descubre la inquietante verdad detrás del reciente ataque militar cerca de la frontera rumana y cómo este evento revela vulnerabilidades en la infraestructura energética de Europa.

En este video, analizamos la operación que destruyó una estación compresora de gas, un objetivo clave en el sistema energético del continente. Expertos militares apuntan a un uso avanzado de misiles Iskander-M, poniendo en duda la efectividad de los sistemas de defensa aérea occidental.

A medida que exploramos los detalles de esta escalofriante escalada, examinamos las posibles implicaciones geopolíticas para la OTAN y la seguridad energética de Europa. ¿Estamos ante un cambio de juego en el conflicto? ¿Qué significa esto para la próxima fase de las hostilidades?

No te pierdas este análisis profundo sobre una operación meticulosamente planeada y su impacto potencial en el equilibrio de poder regional.


Esta nota ha sido leída aproximadamente 761 veces.

Noticias Recientes:

Comparte en las redes sociales

Síguenos en Facebook y Twitter

Notas relacionadas

Otras noticias sobre el tema Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea


Pulse aquí para leer ver todas las noticias y artículos sobre Aporrea tvi - Entrevistas de Aporrea

Revise noticias similares en la sección:
Internacionales


Revise noticias similares en la sección:
Actualidad