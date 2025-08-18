(VIDEO) Trump se reune con Zelensky en EEUU

Lunes, 18 de agosto de 2025. LAS NOTICIAS: Trump se reúne con Zelensky en EEUU, Rusia ataca a Ucrania y tensión en Oriente MedioUna cumbre entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, podría celebrarse esta semana en Europa, según informó Sky News este lunes.De acuerdo con el reporte, diplomáticos estadounidenses habrían solicitado a sus pares europeos estar preparados para organizar el encuentro, aunque todavía no se ha definido el lugar exacto.Trump y Zelenski se inclinan por realizar la reunión en Roma, mientras que Putin prefiere que tenga lugar en Ginebra. También se barajan otras ciudades como Budapest y Helsinki. Informes anteriores apuntaban a que la cita podría llevarse a cabo el viernes 22 de agosto.